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Педофил изнасиловал девочку в Павлодарской области

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 19:01 Фото: pexels
26 августа 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины по факту изнасилования девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

"Вина Т. доказана по ч. 4 ст. 120 УК показаниями допрошенных участников, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, которые подробно исследованы судом. Признав Т. виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", – говорится в сообщении.

Также мужчина пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом преступлении. Отца осудили за изнасилование дочерей в Алматинской области. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. 

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Павлодарская область 2024 год Изнасилования Преступления против несовершеннолетних Приговоры Уголовный кодекс РК
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