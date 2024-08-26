Педофил изнасиловал девочку в Павлодарской области

26 августа 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины по факту изнасилования девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.



"Вина Т. доказана по ч. 4 ст. 120 УК показаниями допрошенных участников, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, которые подробно исследованы судом. Признав Т. виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", – говорится в сообщении.

Также мужчина пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом преступлении. Отца осудили за изнасилование дочерей в Алматинской области. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

