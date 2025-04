Наводнения и торнадо: 15 американцев стали жертвами стихийного бедствия в США

Согласно данным газеты Washington Post, наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси, остальные – в штатах Миссури, Арканзас, Кентукки и Индиана.

Отмечается, что самый значительный ущерб нанесен районам Арканзаса и Кентукки, при этом метеорологи страны предупреждают о опасных для жизни наводнениях в воскресенье.

At least 16 dead in floods and heavy storms in the southern and central US. At least 10 of the dead in Kentucky. pic.twitter.com/eKNgkjCT19