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Мир

Наводнения и торнадо: 15 американцев стали жертвами стихийного бедствия в США

наводнение в США, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 18:19 Фото: X(бывшая Twitter)/@RichKleinCrisis
Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США достигло 15, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Washington Post, наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси, остальные – в штатах Миссури, Арканзас, Кентукки и Индиана.

"К настоящему времени погибло не менее 15 человек в пяти штатах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самый значительный ущерб нанесен районам Арканзаса и Кентукки, при этом метеорологи страны предупреждают о опасных для жизни наводнениях в воскресенье.

Ранее сообщалось, что пик половодья пройден в трех регионах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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