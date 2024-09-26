Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 06:18 Фото: pixabay
Багамские Острова оказались в финансовом кризисе из-за изменения климата, бюрократии и топливной промышленности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, Багамы имеют большой долг из-за погодных катаклизмов, связанных с потеплением.

В октябре 2016 года мощный ураган 4 категории Мэтью обрушился на острова, нанеся ущерб более чем на 7 млн долларов (3 млрд 365 млн 383 тыс. 700 тенге).

В 2019 году ураган Дориан, самый сильный шторм, обрушившийся на страну, нанес ущерб в размере 3,4 млрд долларов. Годовой доход страны составляет всего 2,8-2,9 млрд долларов.

Таким образом за четыре дня было уничтожено более чем годовое количество дохода.

В настоящее время задолженность страны составляет около 10 млрд долларов.

К другим новостям мира: исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны.

Читайте также

В Австралии родился крупный пингвин
Австралийский пингвин с густым пухом покоряет сердца людей по всему миру
Смерть в горах США
В США скалолаз разбился насмерть, поставив под удар своего напарника
Папа Римский отстранил епископа за «садистские» издевательства
Папа Римский отстранил епископа от службы за "садистские" издевательства над прихожанами
Аксинья Титова
Багамы 2024 год Долги Доллар Тенге Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Суд
В Узбекистане осудили женщину, пытавшуюся продать дочь за 25 тысяч долларов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: