Останки "Корабля-призрака Тихого океана" обнаружили у берегов Калифорнии

Группа следователей обнаружила обломки USS Stewart, эсминца ВМС США, который служил под американским и японским флагами во время Второй мировой войны, прежде чем был намеренно затоплен в ходе военно-морских учений в 1946 году, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, USS Stewart, когда-то названный "Кораблем-призраком Тихого океана", служил на передовой Второй мировой войны. Он находился в Маниле в составе Азиатского флота ВМС США и был поврежден во время боя в феврале 1942 года.

Из-за странной случайности он оказался в ремонтном сухом доке на острове Ява в Индонезии, и был брошен при приближении японских войск. Затем корабль отправили на службу в Императорский флот Японии в качестве патрульного катера.

Пилоты союзников сообщали, что видели, как корабль служил в японском флоте, за что и получили свое прозвище.

Позже судно было найдено в Куре, Япония, после войны и повторно введено в состав ВМС США. Судно было отбуксировано домой в Сан-Франциско и использовалось в качестве корабля-мишени в одном из последних актов службы.

Несмотря на то, что корабль был намеренно затоплен, его местонахождение оставалось загадкой на протяжении десятилетий. Теперь, спустя 78 лет после затопления, эсминец был найден благодаря совместным усилиям Air/Sea Heritage Foundation, Управления национальных морских заповедников NOAA, Командования военно-морской истории и наследия, компании морских технологий Ocean Infinity и всемирной организации морской археологии SEARCH.

Сканирование сонара показало, что судно "в основном нетронуто", а его корпус почти вертикально стоит на дне моря. Согласно пресс-релизу, это может быть один из наиболее хорошо сохранившихся образцов своего класса судов, и он предоставляет ценную информацию о военно-морской архитектуре и технологиях того периода, когда оно было построено и эксплуатировалось.

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