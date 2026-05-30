Наука и технологии

Ученые обнаружили в глубинах океана пугающих новых существ

Дно океана, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 13:21
В глубинах океана ученые за последний год обнаружили более тысячи ранее неизвестных науке видов морских организмов. Среди них "акула-призрак" и хищный "шар смерти", сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся в рамках международной инициативы, направленной на изучение и описание новых видов морской фауны. По оценкам ученых, в океанах Земли может существовать до двух миллионов еще не открытых видов. Проект поддерживается фондом Nippon Foundation и благотворительной организацией Nekton. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей проекта Ocean Census.

Среди наиболее необычных находок исследователи выделяют так называемую "акулу-призрака" – полупрозрачного глубоководного хищника со светящимися глазами, а также плотоядную губку, получившую неофициальное название "шар смерти" из-за способа охоты.

  • "Акулу-призрака" обнаружили на глубине более 800 метров в Коралловом море у берегов Австралии.
  • "Шар смерти" – губка с липкими крючками, которыми она ловит мелких ракообразных – нашли у Южных Сандвичевых островов на глубине свыше 3600 метров.

Также ученых заинтересовал ранее неизвестный подводный червь, живущий внутри полупрозрачной губки, с которой он, вероятно, находится в симбиотических отношениях.

Директор Ocean Census Оливер Стидс отметил, что изучение океанов должно привлекать больше внимания научного сообщества, поскольку такие исследования обходятся дешевле космических программ и при этом могут приносить более практическую пользу.

Ранее мы сообщали, что российские археологи обнаружили загадочное погребение с руками за головой.

