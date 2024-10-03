Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Южнокорейская партия проиграла выборы из-за брендовой сумки

Южнокорейская партия поиграла выборы из-за брендовой сумки , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 03:39 Фото: pixabay
"Модный" скандал в Южной Корее способствовал сокрушительному поражению на выборах правящей партии президента Юн Сок Ёля в апреле, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, прокуратура Южной Кореи решила не предъявлять обвинения первой леди Ким Гон Хи в связи с обвинениями в ненадлежащем принятии подарков в прошлом году, включая сумочку Christian Dior.

Скандал вызвал политический скандал в Южной Корее и способствовал сокрушительному поражению на выборах правящей партии президента Юн Сок Ёля в апреле.

После многомесячного расследования того, нарушила ли Ким антикоррупционные законы, прокуроры пришли к выводу, что, хотя она получила сумочку, косметические средства Chanel и виски от пастора, эти подарки не имели отношения к ее официальным обязанностям, и взамен она не оказала никаких услуг.

Ранее российские полицейские задержали вора, укравшего кенгуру из зоопарка Ярославля.

Читайте также

Вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров в зоопарках Вьетнама
Вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров в зоопарках Вьетнама
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Офисные работники в Индии гибнут из-за чрезмерной нагрузки
Более 26 человек погибли от отравления алкоголем в Иране
Более 26 человек погибли от отравления алкоголем в Иране
Аксинья Титова
Южная Корея 2024 год Бренды Коррупция Выборы Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: