Мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни более 35 человек

Как пишут иностранные СМИ, под водой оказались более 43 тыс. домов и десятки тысяч гектаров полей. Многие районы остаются без электричества. Власти эвакуируют тысячи жителей, передает агентство Vietnam news.

При этом из-за сильных дождей во Вьетнаме начались оползни. 17 ноября в провинции Кханьхоа сошедшие массы грунта обрушились на автобус и раздавили его переднюю часть. Из-за смертоносного природного явления погибли шесть пассажиров.

Кроме того, из-за наводнений пострадал урожай риса и кофе. Затоплено более 7 тыс. га полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой.

Как сообщили местные метеорологи, за трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Стихийное бедствие оставило без жилья тысячи человек.

В числе наиболее пострадавших регионов – провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду.

Спасатели эвакуируют людей через крыши домов.

Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения.

MỘT XU … CŨNG ĐỪNG CHO.



Hãy để cho họ đói nghèo.



Để họ hiểu rằng việc cứu dân là nhiệm vụ của Đảng & Nhà nước .



Để họ hiểu rằng Đảng & Nhà nước thật khốn nạn khi xây tặng miễn phí trường học, bệnh viện cho Lào & Cam .



Để họ nhận ra “ máy… pic.twitter.com/wvD5XmFkv7