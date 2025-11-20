Мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни более 35 человек
Как пишут иностранные СМИ, под водой оказались более 43 тыс. домов и десятки тысяч гектаров полей. Многие районы остаются без электричества. Власти эвакуируют тысячи жителей, передает агентство Vietnam news.
При этом из-за сильных дождей во Вьетнаме начались оползни. 17 ноября в провинции Кханьхоа сошедшие массы грунта обрушились на автобус и раздавили его переднюю часть. Из-за смертоносного природного явления погибли шесть пассажиров.
Cận cảnh 1 cơn lũ quét tại Ấn Độ. Những người huýt sáo để báo hiệu cho những người ở dưới chạy lũ.— Tran Hoang Nam (@tranhoangnamtg) November 20, 2025
Ngày trước làng Nủ cũng bị tương tự với hình thức lũ quét như thế này, chạy thoát khi nó ập bất ngờ là điều rất khó, tốc độ của lũ quét khi có độ… pic.twitter.com/yUQJBaZd37
Кроме того, из-за наводнений пострадал урожай риса и кофе. Затоплено более 7 тыс. га полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой.
Dòng lũ cuồn cuộn đổ về Đơn Dương, Lâm Đồng pic.twitter.com/WbPdK4rcEb— Trần Đình Vũ (@jbdinhvu55) November 20, 2025
Как сообщили местные метеорологи, за трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Стихийное бедствие оставило без жилья тысячи человек.
Central Việt Nam is facing severe flooding and landslides after days of heavy rain, leaving 14 people dead or missing. Khánh Hòa has suffered the worst losses. Nearly 15,000 homes are inundated and about 5,900 residents have been evacuated. pic.twitter.com/XCvpgslWX4— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 18, 2025
В числе наиболее пострадавших регионов – провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду.
🆘 41 people have died and nine others remain missing in the devastating floods battering the Central and Central Highlands of Việt Nam for the past week.— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 20, 2025
☔ 52,000 houses are submerged, 13,000 hectares of crops damaged. pic.twitter.com/yaDG1Col90
Спасатели эвакуируют людей через крыши домов.
Cái Dân Tộc này bạc phước lắm vì thói quen an xổi, nước tới chân mới nhảy ... Người Nhật đã làm gì để sống cùng động đất, sóng thần... và người Hà Lan đã làm gì khi Đất Nước ở thấp hơn mực nước biển tới 6m?— Odin_TheFreeGhost (@EchoOfTruthVN) November 20, 2025
Xã hội Việt Nam không có an sinh, không có… pic.twitter.com/uVWkXZiV8K
Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения.
Крупнейший город Вьетнама Хошимин особенно пострадал после наводнения.
Thất thủ thiệt rồi anh em ơi.— K88.Pi (@hoangkhanhpy) November 19, 2025
Lũ tại Nam Trung Bộ rất báo động. pic.twitter.com/J6pk2Us8mE
Ситуация с природными катаклизмами там ухудшилась в последние годы из-за глобального потепления и роста уровня моря.
Gm anh em buổi sáng .— Thắng Build X 🍊,💊 .ink .base.eth \.edge🦭 (@MagarioMinnie) November 20, 2025
Mình thất bại rồi 🙂 38 năm trời cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy Thành Phố Nha Trang ngập cỡ này .
Nước còn lên nữa . Thôi thì cố gắng hết sức có thể . pic.twitter.com/jOwORkuuZg
По данным Всемирного банка, увеличение этого показателя на 40 см приводит к потере 1-5% ВВП города ежегодно.
Ранее ученые предсказали, где будут наводнения, а где засуха.