Мир

Мощное наводнение во Вьетнаме унесло жизни более 35 человек

мощное наводнение в Центральном Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 20:49 Фото: x.com/xuanhai_fami
Стихийное бедствие в центральном Вьетнаме, которое продолжается с 26 октября, унесло жизни более 35 человек, десятки получили ранения, а тысячи лишились жилья, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, под водой оказались более 43 тыс. домов и десятки тысяч гектаров полей. Многие районы остаются без электричества. Власти эвакуируют тысячи жителей, передает агентство Vietnam news.

При этом из-за сильных дождей во Вьетнаме начались оползни. 17 ноября в провинции Кханьхоа сошедшие массы грунта обрушились на автобус и раздавили его переднюю часть. Из-за смертоносного природного явления погибли шесть пассажиров.

Кроме того, из-за наводнений пострадал урожай риса и кофе. Затоплено более 7 тыс. га полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой.

Как сообщили местные метеорологи, за трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Стихийное бедствие оставило без жилья тысячи человек.

В числе наиболее пострадавших регионов – провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду.

Спасатели эвакуируют людей через крыши домов.

Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения.

Крупнейший город Вьетнама Хошимин особенно пострадал после наводнения.

Ситуация с природными катаклизмами там ухудшилась в последние годы из-за глобального потепления и роста уровня моря.

По данным Всемирного банка, увеличение этого показателя на 40 см приводит к потере 1-5% ВВП города ежегодно.

Ранее ученые предсказали, где будут наводнения, а где засуха.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
