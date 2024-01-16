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На острове Маврикий вводят комендантский час из-за мощного урагана

ураган Белаль Фото: скриншот видео
Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с надвигающимся ураганом Белаль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета L'Express, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение.

Глава национальной полиции Анил Кумар Дип заявил, что комендантский час будет действовать с 22:00 (00.00 по времени Астаны) и до 12:00 (14:00 по времени Астаны) во вторник.

Нарушителю грозит штраф до 100 тыс. маврикийских рупий (2,3 тыс. долларов) или тюремное заключение до 2 лет. Передвигаться по улицам будет разрешено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения.

Также известно, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек.

Циклон Белаль обрушится на Маврикий после прохождения через Реюньон. В заморском департаменте Франции, по последним данным, остались без электричества почти 40% домохозяйств, погиб один человек.

Ранее, в середине декабря прошлого года, более 80 тыс. американцев остались без света из-за урагана.

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