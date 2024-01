На острове Маврикий вводят комендантский час из-за мощного урагана

Как пишет газета L'Express, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение.

Глава национальной полиции Анил Кумар Дип заявил, что комендантский час будет действовать с 22:00 (00.00 по времени Астаны) и до 12:00 (14:00 по времени Астаны) во вторник.

Нарушителю грозит штраф до 100 тыс. маврикийских рупий (2,3 тыс. долларов) или тюремное заключение до 2 лет. Передвигаться по улицам будет разрешено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения.

Также известно, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек.

⚡️ Mauritian authorities announce curfew due to hurricane

"Belal" approaching the island.

The approaching cyclone has already caused downpours that have flooded the capital, Port Louis. The authorities declared Monday a non-working day and canceled classes in schools and universi pic.twitter.com/AXY4IWEXmr