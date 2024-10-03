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Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 08:05 Фото: pixabay
Большинство жителей Швейцарии поддерживают строительство новых АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "Атомная энергия 2.0", соцопрос, проведенный 19-22 сентября с участием 19 552 человек, показал, что большинство граждан Швейцарии выступают:

  • за строительство новых атомных электростанций;
  • за отмену существующего запрета на строительство новых АЭС.

Поводом для проведения опроса стало то, что в конце августа правительство Швейцарии объявило, что будет добиваться отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, действующего с 1 января 2018 года. Федеральный департамент энергетики и коммуникаций представит поправку к Закону о ядерной энергии до конца 2024 года.

Сами же консультации продлятся до конца марта 2025 года. После чего соответствующие поправки внесут на рассмотрение в парламент.

Сейчас в Швейцарии на трех площадках работают четыре энергоблока АЭС. В общей сложности они обеспечивают около трети производства электроэнергии в стране.

Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 08:05

Самая современная из швейцарских АЭС – Лейбштадт, фото: atomic-energy

"Для швейцарских АЭС не установлено фиксированного срока завершения эксплуатации, поэтому они могут продолжать эксплуатироваться, в случае если очередная плановая инспекция подтвердит их безопасность", – говорится в публикации.

А 30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция.

Алия Абди
Швейцария 2024 год АЭС Опросы Электроэнергия Строительство АЭС в Казахстане
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