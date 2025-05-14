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Мир

В Великобритании оправдали мужчину, которого по ошибке осудили на 38 лет

Заключенный, тюрьма, роба, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 06:59 Фото: pexels
Решение Апелляционного суда по делу жителя Великобритании Питера Салливана положило конец самой продолжительной судебной ошибке в истории страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Питера Салливана, который провел 38 лет в тюрьме за убийство, наконец, признали невиновным в убийстве 21-летней Дайан Синдалл в 1986 году. Девушку избили, изнасиловали и бросили в переулке в Биркенхеде, Мерсисайд.

Он всегда настаивал на своей невиновности и впервые попытался оспорить свой приговор в 2016 году, но Комиссия по пересмотру уголовных дел (CCRC) не дала ход делу и он проиграл свою апелляцию в 2019 году. Два года спустя он снова обратился в CCRC с просьбой передать его дело на рассмотрение.

Новые тесты, назначенные комиссией, показали, что ДНК Салливана нет в образцах, сохраненных в то время.

Когда осужденному спустя 38 лет отменили приговор, он воспринял это со слезами на глазах. В заявлении после вынесения решения 68-летний Салливан сказал:

"Я лишился свободы четыре десятилетия назад за преступление, которого не совершал. То, что со мной произошло, было очень неправильно, но это не умаляет того, что произошедшее... было отвратительной и ужасной потерей жизни. Я не злюсь, я не озлоблен. Я просто с нетерпением жду возвращения к своим близким и семье, поскольку мне нужно максимально использовать то, что осталось от существования, дарованного мне в этом мире", – произнес он.

Адвокаты Королевской прокурорской службы (CPS) заявили, что доказательств ДНК было "достаточно, чтобы поставить под сомнение обоснованность обвинительного приговора".

Сейчас детективы проводят новое расследование, чтобы установить, кто на самом деле был убийцей 21-летней британки.

Ранее мы писали о том, что японка из ревности истязала бойфренда.

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Аксинья Титова
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