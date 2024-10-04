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Экс-министра Сингапура посадили в тюрьму за принятие денежных подарков

Экс-министра Сингапура посадили в тюрьму за принятие денежных подарков , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 08:38 Фото: pixabay
Бывший министр в Сингапуре приговорен к году тюремного заключения за получение подарков на сумму более 230 тыс. фунтов стерлингов (145 млн 874 тыс. 826 тенге), включая билеты на матчи Премьер-лиги и мюзиклы в Вест-Энде, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, бывший министр транспорта Сингапура С. Ишваран приговорен к одному году тюремного заключения.

В течение 13 лет он был членом кабинета министров Сингапура, где занимал посты министра торговли, связи и транспорта.

На прошлой неделе Ишваран признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в неправомерном получении подарков и одному пункту обвинения в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Среди других дорогих подарков, которые 62-летний мужчина принял от бизнесменов, были полет на частном самолете, роскошный велосипед Brompton и билеты на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре.

Его приговор был более суровым, чем шесть-семь месяцев, которых добивалось обвинение, и судья Винсент Хунг назвал этот срок "явно недостаточным", учитывая тяжесть преступлений Ишварана и их влияние на общественное доверие.

Первоначально Ишварану были предъявлены обвинения по 35 пунктам, однако прокуроры ограничились только пятью, смягчив два пункта обвинения в коррупции до получения незаконных подарков.

Бывший министр изначально не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Его отпустили под залог до начала тюремного срока.

Этот случай потряс Сингапур, который, согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, является одной из наименее коррумпированных стран мира.

Ранее католических священников арестовали в Польше по подозрению в педофилии.

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