Уложила животом вниз: женщину посадили в тюрьму за смерть младенца

Жительницу пригорода Атланты (США) приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийство в 2021 году 4-месячного ребенка. Он умер после того, как она уложила его спать на живот, сообщает Zakon.kz.

48-летняя Аманда Хикки ухаживала за Чарли Кронмиллером в детском центре Hickey's Little Lovey. Хикки не проверяла его более двух часов, прежде чем обнаружила, что он весь в рвоте и не дышит, пишет ABC News.

Смерть младенца констатировали в больнице.

"Я знаю, что я ничего не могу сказать словами, чтобы облегчить их боль, кроме как взять на себя ответственность и выразить крайнее сожаление по поводу того, что я сделала", — сказала Хикки председателю Верховного суда.

Хикки управляла центром по уходу за детьми из подвала своего дома в Данвуди. Сначала она рассказала следователям, что положила ребенка на спину в соответствии с государственными правилами, но ребенок перевернулся на живот. Однако видео с камер наблюдения показало, что Хикки действительно положила младенца лицом вниз.

По словам прокуроров, на видео видно, как она раскачивает других младенцев за ноги, швыряет их на землю, дергает за волосы, толкает и спотыкает малышей, а также помещает других в небезопасные позы для сна, заявили прокуроры. Жертвы были в возрасте от 6 до 18 месяцев.

