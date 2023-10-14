Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уложила животом вниз: женщину посадили в тюрьму за смерть младенца

младенец Фото: freepik
Жительницу пригорода Атланты (США) приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийство в 2021 году 4-месячного ребенка. Он умер после того, как она уложила его спать на живот, сообщает Zakon.kz.

48-летняя Аманда Хикки ухаживала за Чарли Кронмиллером в детском центре Hickey's Little Lovey. Хикки не проверяла его более двух часов, прежде чем обнаружила, что он весь в рвоте и не дышит, пишет ABC News.

Смерть младенца констатировали в больнице.

"Я знаю, что я ничего не могу сказать словами, чтобы облегчить их боль, кроме как взять на себя ответственность и выразить крайнее сожаление по поводу того, что я сделала", — сказала Хикки председателю Верховного суда.

Хикки управляла центром по уходу за детьми из подвала своего дома в Данвуди. Сначала она рассказала следователям, что положила ребенка на спину в соответствии с государственными правилами, но ребенок перевернулся на живот. Однако видео с камер наблюдения показало, что Хикки действительно положила младенца лицом вниз.

По словам прокуроров, на видео видно, как она раскачивает других младенцев за ноги, швыряет их на землю, дергает за волосы, толкает и спотыкает малышей, а также помещает других в небезопасные позы для сна, заявили прокуроры. Жертвы были в возрасте от 6 до 18 месяцев.

Читайте также

флаг Палестины
Израиль дал еще 6 часов жителям Газы для эвакуации
Тела пропавших израильтян нашли севере сектора Газа
Тела пропавших израильтян нашли на севере сектора Газа
Нападение на школу во Франции: убит учитель, ранен охранник
Что известно о нападении на школу во Франции, где был убит учитель, тяжело ранен охранник
Мухит Турсынали
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
дождливая погода в Алматы
Погода в Алматы на неделю: после похолодания в городе потеплеет
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления