В Великобритании планируют повторно использовать старые кладбища из‑за нехватки мест

В Великобритании предложили радикальные меры по повторному использованию старых могил для решения проблемы с нехваткой мест, сообщает Zakon.kz.

По данным Independent, в стране заканчиваются места для захоронения умерших. Однако действующее законодательство запрещает перепланировку кладбища по любой причине, кроме как в качестве места поклонения. А другие общественные кладбища могут быть перестроены только, если владелец получит соответствующий акт парламента.

В этих условиях юридическая комиссия страны предложила повторно использовать участки. Но только в том случае, если последний человек был похоронен не менее 75 лет назад.

Парламентский заместитель государственного секретаря в Министерстве юстиции Алекс Дэвис-Джонс заявила, что правительство поддерживает данную инициативу комиссии. Вопрос планируют обсудить до января 2025 года.

Также стало известно о согласии Великобритании передать острова Чагос Маврикию.