Жители Алматинской области столкнулись с нехваткой мест на кладбищах

У жителей поселков Талдыбулак, Бирлик и Шымбулак в Алматинской области возникла проблема: местный погост в горах заполнен и хоронить людей просто негде, сообщает Zakon.kz.

Один из жителей Бакыт Асан подчеркивает, где есть жизнь, будет и смерть.

"Это нужно понимать. Мы и так хоронили родных в горах. Подъем туда сложный, дорога плохая. Поднимаются туда, к примеру, пожилые люди с трудом. Даже на машине тяжело. После дождя вовсе невозможно. Но сейчас даже этого нет". Бакыт Асан

Пока же хоронят родных в соседних селах. Но и там кладбища стремительно заполняются.

"Нам в акимате говорят: везите в Мичурино, там хороните. Но в Мичурино тоже уже мест мало осталось. В горах, если честно, тоже хоронить невозможно. Нам это кладбище выделили, словно просто хотели отделаться от нас. Мы сейчас просим: дайте нам уже хоть какую-нибудь землю". Бекей Актыхалыков, житель области

В акимате Талгарского района сообщили телеканалу "Астана", что под кладбище планируют отдать 105 гектаров земли в районе. Но эти земли пока в руках частника.

"Проводится процедура передачи этих земель в собственность государства. Эти 105 гектаров находятся рядом с поселком Бирлик. Предписания были направлены осенью 2023 года. К осени этого года вопрос будет решен". Нургали Турманбетов, глава отдела земельных отношений акимата Талгарского района

Также сказано, что параллельно местные власти ищут другие варианты. Сельчане же надеются на то, что острый вопрос решится, как можно быстрее. Пока не пришлось хоронить родных прямо во дворах своих домов.

1 марта 2024 года стало известно, что правила захоронения на кладбищах изменили в Казахстане.

Поправками предусмотрено, что акимат города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) размещает актуальную информацию по занятым и свободным участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в публичной кадастровой карте.