За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

Харьковская областная прокуратура заявила о том, что председатель медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его 12 сообщников, включая подчиненных, медиков и посредников, подозревают в выдаче военнообязанным фальшивых справок об инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на СБУ, таким образом медики предоставляли мужчинам фиктивные документы во избежание мобилизации за суммы от двух до пяти тысяч долларов.

Уточняется, что злоумышленники фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в частности относительно его пребывания на стационарном лечении.



По информации издания, большинство "клиентов" даже не посещали медицинские учреждения – документы передавали по почте или через посредников. Благодаря этой схеме более 400 человек призывного возраста из разных регионов Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

"Правоохранители провели 89 обысков в рамках расследования, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тыс. долларов, почти 80 тыс. евро, более 1 млн гривен, а также российские рубли", – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали, они находятся под стражей.

Из подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и в подделке документов.

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