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На Гаити банда убила не менее 70 человек и вынудила бежать несколько тысяч

Гаити, население Гаити, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:32 Фото: pixabay
Вооруженная банда Gran Grif на Гаити за день убила не менее 70 человек, включая троих младенцев, и заставила бежать более 3 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Reuters, вооруженные люди рано утром в четверг, 3 октября, напали на город Понт-Сонде в департаменте Артибонит, стреляя по жителям из автоматических винтовок.

По данным ООН, в результате нападения также серьезно пострадало не менее 16 человек, в том числе двое членов банды. Сообщается, что члены банды поджигали дома и транспортные средства, вынуждая жителей бежать из города.

ООН обвинила банду в убийствах, изнасилованиях, массовых похищениях людей, грабежах, уничтожении имущества, угоне грузовиков и вытеснении фермеров с участков земли, угрожая убить их, если они вернутся.

"Это отвратительное преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является нападением не только на жертв, но и на всю гаитянскую нацию", – заявил премьер-министр страны Гарри Кониль.

Ситуация в Гаити продолжает накаляться с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса. Преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население.

Ранее стало известно, что половина населения Гаити голодает из-за деятельности банд. По прогнозам отчета Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), порядка 5,41 млн человек в этой стране столкнутся в ближайшее время с "высоким уровнем острой нехватки продовольствия".

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