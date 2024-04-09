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Грету Тунберг задержали на акции в Гааге

Акция, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:40 Фото: Facebook/gretathunbergsweden
7 апреля в Гааге полиция дважды задержала на акции экоактивистку Грету Тунберг, сообщает Zakon.kz.

По данным De Telegraaf, девушка участвовала в акции против субсидий на ископаемое топливо. Активисты из Extinction Rebellion хотели заблокировать центральную автомагистраль А12, на которой полиция установила ограждения. Когда полицейские собирались применить водомет, протестующие принялись блокировать дороги поблизости. После предупреждения правоохранители начали задерживать активистов, в числе которых была и Тунберг.

Через некоторое время ее отпустили и она присоединилась к демонстрантам, сидящим на пешеходном переходе. Там ее задержали во второй раз и посадили в автобус. Представитель полиции заявил, что протестующих не задерживают, а отвозят в другое место, чтобы удержать от проезжей части.

11 марта полиция Стокгольма, напротив, не стала разгонять экоактивистку Грету Тунберг и ее соратников.

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