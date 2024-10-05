Жители Новой Зеландии ощутили сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Об этом сообщила 6 октября государственная сейсмическая служба GeoNet, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, более 37 тыс. человек сообщили, что почувствовали подземные толчки, некоторые из них даже на севере, в Окленде на Северном острове.

GeoNet сообщила, что предупреждения о цунами в результате землетрясения не поступало.

Представитель пожарной и аварийной службы Новой Зеландии сообщил, что в службу не поступало никаких звонков с просьбой о помощи.

Государственное радио Новой Зеландии сообщило, что сообщений о значительном ущербе или травмах не поступало.

Ранее сообщалось, что ураган в США унес жизни младенцев-близнецов и их матери.

