Жители Новой Зеландии ощутили сильное землетрясение
Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Об этом сообщила 6 октября государственная сейсмическая служба GeoNet, сообщает Zakon.kz.
По информации U.S. News & World Report, более 37 тыс. человек сообщили, что почувствовали подземные толчки, некоторые из них даже на севере, в Окленде на Северном острове.
GeoNet сообщила, что предупреждения о цунами в результате землетрясения не поступало.
Представитель пожарной и аварийной службы Новой Зеландии сообщил, что в службу не поступало никаких звонков с просьбой о помощи.
Государственное радио Новой Зеландии сообщило, что сообщений о значительном ущербе или травмах не поступало.
Ранее сообщалось, что ураган в США унес жизни младенцев-близнецов и их матери.
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