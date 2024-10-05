Ураган в США унес жизни младенцев-близнецов и их матери

27-летняя американка Коби Уильямс и ее месячные близнецы прятались в своем трейлере в Томсоне, штат Джорджия, вместе со своей матерью Мэри Джонс, пока по местности гулял сильнейший ураган, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, отец пострадавшей матери двоих детей Оби Уильямс рассказал, что на прошлой неделе, когда он разговаривал с дочерью по телефону, он слышал детский плач и стук веток по окнам, когда ураган Хелен пронесся по ее городку в сельской местности в Джорджии.

Мать-одиночка сидела в постели, держа на руках сыновей Хызира и Хазмира, и разговаривала по телефону с членами семьи, пока на улице бушевала буря.

Фото: Оби Ли Уильямс через AP

Через несколько минут она уже не отвечала на их звонки.

Джонс, которая находилась по другую сторону трейлера, рассказала, что услышала громкий треск, когда дерево упало через крышу спальни ее дочери. В итоге Коби и близнецы были найдены мертвыми.

Младенцы, родившиеся 20 августа, являются самыми молодыми известными жертвами шторма, который унес не менее 225 жизней во Флориде, Джорджии, Теннесси, Вирджинии и Каролинах по состоянию на полдень субботы. Ожидалось, что число жертв возрастет по мере того, как спасатели доберутся до изолированных районов. Среди других молодых жертв – 7-летняя девочка и 4-летний мальчик из округа Вашингтон, штат Джорджия, примерно в 50 милях (80 километрах) к югу.

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