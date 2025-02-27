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Мир

В России ощутили сильное землетрясение

В России ощутили сильное землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 05:59 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано у восточного побережья Камчатки (Россия), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Согласно этим данным, эпицентр стихии находился в 95 км к востоку от села Никольское.

Очаг землетрясения залегал на глубине 64 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, а угроза цунами не объявлялась.

До этого ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил.

Аксинья Титова
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