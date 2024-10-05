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Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 02:59 Фото: pixabay
Житель ЮАР по имени Факати приговорен Верховным судом Йоханнесбурга к 42 пожизненным срокам за тяжкие преступления, включая изнасилование, и нападение на ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, большинство его жертв подверглись нападениям по дороге в школу или на работу, но Пхакати также нападал на некоторых из них в их собственных домах.

Согласно заявлению Национальной прокуратуры (НПА), жертвами Пхакати были школьники, самой младшей из которых была девятилетняя девочка, а самой старшей жертве было 44 года.

Южная Африка давно борется с высоким уровнем подобных преступлений: сексуализированное насилие широко распространено по всей стране.

По последним данным полиции, за период с апреля по июнь этого года было зарегистрировано более 9300 изнасилований, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период года.

Ранее стало известно, что агента ЦРУ осудили за изнасилования женщин по всему миру.

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