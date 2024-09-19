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Агента ЦРУ осудили за изнасилования женщин по всему миру

Агента ЦРУ осудили за изнасилования, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 04:46 Фото: pixabay
Сотрудник ЦРУ накачал наркотиками, сфотографировал и изнасиловал почти 30 женщин в разных частях мира. Его приговорили к 30 годам тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, прокуроры заявили, что ужасающие нападения были совершены в 2006 году когда Брайана Джеффри Рэймонда отправляли в Мексику, Перу и другие страны.

Там Брайан Джеффри Рэймонд, бывший стажер Белого дома, заманивал женщин, с которыми знакомился в приложениях для знакомств, включая Tinder, в свою арендуемую государством квартиру, накачивал их наркотиками, поил вином и кормил закусками.

Затем 48-летний мужчина часами позировал со своими голыми и бессознательными жертвами, затем фотографировал их и совершал над ними сексуализированное насилие.

"Можно с уверенностью сказать, что он сексуальный хищник", – заявил старший судья США Коллин Коллар-Котелли, вынося ему приговор.

В части приговора судья также обязал его выплатить по 10 тыс. долларов (4 млн 795 тыс. 930 тенге) каждой из 28 жертв.

Ранее появилась информация, что Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и владелец 1% компании, задержан силовыми структурами.

Аксинья Титова
ЦРУ США 2024 год Наркотики Изнасилования
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