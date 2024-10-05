В Канаде собираются отменить налог за выбросы углерода

Канадский налог на выбросы углерода популярен, инновационен и помогает спасти планету от парниковых газов. Но теперь ему грозит отмена, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, канадский налог на выбросы углерода, одобренный консервативными и прогрессивными экономистами, пережил несколько федеральных выборов и оспаривание в Верховном суде. Теперь его могут отменить.

В 2018 году Трюдо объявил о планах "панканадской климатической структуры", смоделированной по образцу новаторского налога на выбросы углерода в Британской Колумбии.

Примечательно, что сбор является нейтральным по отношению к доходам: правительство не удерживает никаких денег.

Вместо этого оно возвращает все обратно налогоплательщикам в виде ежеквартального возврата. Любое увеличение расходов из-за налога на топливо компенсируется возвратом примерно равной стоимости.

Любой желающий и способный изменить свое поведение в конечном итоге окажется в плюсе. Экономисты, политологи и парламентский бюджетный инспектор обнаружили, что домохозяйства с низким доходом получают больше от скидки, чем платят в виде дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Британии закончилась задержанием активистов.

