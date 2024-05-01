Казахстан присоединился к Глобальной инициативе по ценообразованию на углерод

Казахстан стал участником Глобальной инициативы GCPC, чья цель – охватить 60% мировых выбросов углерода системой ценообразования к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов, GCPC – это инициатива на уровне лидеров, объявленная Канадой во время конференции ООН по изменению климата в 2021 году, согласующая экономические цели с целями по снижению углеродных выбросов.





"Приверженность Казахстана сокращению выбросов парниковых газов и продвижению экологически чистых технологий через нашу систему торговли выбросами (ETS) является свидетельством нашего активного подхода к борьбе с глобальным изменением климата. Присоединяясь к Глобальной инициативе по ценообразованию на углерод, мы стремимся укрепить нашу национальную систему ETS, соответствуя нашим целям декарбонизации и продвигая устойчивое развитие для будущих поколений". Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев

Председатель Консультативного комитета GCPC и посол Канады по вопросам изменения климата Кэтрин Стюарт отметила, что рада приветствовать Казахстан в качестве партнера Глобальной инициативы.

По ее словам, ценообразование на углерод наиболее эффективно, когда его принимают больше стран, поскольку широкий охват дает больше возможностей найти чистые решения.

Ранее сообщалось, что Казахстан стремится к снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году.

