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В Великобритании женщина умерла от сердечного приступа после насилия над ней

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 07:40 Фото: pexels
В Лондоне женщина умерла от сердечного приступа после того, как ее изнасиловал незнакомец, пока она лежала без сознания на скамейке в парке, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, присяжные по этому делу узнали, что 37-летняя Натали Шоттер была на ночном отдыхе, после чего подверглась насилию и была убита на скамейке в парке Саутхолл на западе Лондона.

35-летний Мохамед Иидов находится под следствием по обвинению в изнасиловании и непредумышленном убийстве. Он отрицает оба обвинения.

Суду показали запись с камер видеонаблюдения, на которой потерпевшая Шоттер сидит на скамейке с другим мужчиной, когда подсудимый Иидов прошел мимо и посмотрел на них.

Прокурор заявил, что после этого Шоттер лежала и "не совершала никаких явных движений" около 30 минут, прежде чем к ней "небрежно" подошел обвиняемый.

По его словам, во время предполагаемого нападения жертва находилась "в глубоком бессознательном состоянии".

Присяжным показали записи видеонаблюдения, на которых видно, как обвиняемый перемещает тело мисс Шоттер в разные положения и совершает над ним противоправные действия.

Тело госпожи Шоттер было обнаружено прохожим в Саутхолл-парке ранним утром 17 июля 2021 года.

Разбирательства по этому делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка.

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