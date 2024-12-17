Школьные задания довели отца ученика до сердечного приступа

В провинции Чжэцзян на востоке Китая у мужчины случился сердечный приступ из-за эмоционального стресса во время того, как он помогал сыну делать домашнее задание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета South China Morning Post, приступ был вызван преждевременной ишемической болезнью сердца. Чжан был немедленно доставлен в больницу, где у него диагностировали острый инфаркт миокарда.

"Отец по фамилии Чжан, которому было за 40, внезапно почувствовал, что ему тяжело дышать и больно в груди во время занятий со своим сыном, выпускником средней школы, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы в провинции Чжэцзян на востоке Китая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина часто контролировал школьные занятия сына и устраивал дополнительные занятия каждый вечер.

Ранее сообщалось, что в одной из областей Казахстана отменили школьные занятия.