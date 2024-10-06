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Необычную гробницу дочери древнего правителя нашли в Египте

гробница, Египет, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:54 Фото: Министерство туризма и древностей Египта
Международная группа археологов из Германии и Египта нашла 4000-летнюю гробницу дочери Джефаихапи, правителя богатой древнеегипетской провинции Асьют, сообщает Zakon.kz.

О находке рассказали в Министерстве туризма и древностей (MTA) Египта. Женщину захоронили в двух саркофагах, помещенных друг в друга.

По словам ученых, дочь Джефаихапи звали Иди. Она ушла из жизни в возрасте до 40 лет и имела дефект одной из ног. Ее отец управлял Асьютом во времена Срединного царства Египта. Иди жила во времена правления Сенусерта I (около 1961-1917 гг. до н. э.).

"Захоронение в двух саркофагах – необычное явление. Оба найденных гроба очень хорошо сохранились. Они оказались покрыты сложными текстами, которые должны были помочь усопшим найти путь в царство Подземного мира", – отмечается в заявлении министерства.

Больший из двух саркофагов имеет длину 2,6 метра, а меньший – 2,3 метра. Археологи также обнаружили остатки крышки гроба и деревянные фигурки. Одна из них изображает стоящую женщину, которая может быть самой Иди.

Ученые добавили, что за последние 130 лет в Асьюте нашли множество гробниц и захоронений, и некоторые из них были найдены в ходе незаконных раскопок.

Во Франции студенты-археологи обнаружили записку 200-летней давности. На глиняный кувшин, внутри которого было спрятано удивительное послание, наткнулись во время раскопок галльской деревни возле города Дьепп.

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