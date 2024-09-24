Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности

Капсулу времени нашли на раскопках галльской деревни, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 06:59 Фото: X
Во время археологических раскопок галльской деревни возле города Дьепп на севере Франции студенты наткнулись на глиняный кувшин, внутри которого было спрятано удивительное послание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BILD, послание от коллеги из 19 века стало полной неожиданностью для археологов.

Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, что в кувшине нашли небольшой стеклянный флакон, внутри которого была запечатана записка археолога, проводившего раскопки в этом месте 200 лет назад. Блондель отметил, что "капсула времени" прекрасно сохранила послание его коллеги.

"П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление", – говорится в найденной записке.

Блондель рассказал журналистам, что имя археолога Фере было ему знакомо. Он добавил, что подобные записки археологи оставляют крайне редко, и тем ценнее эта находка.

"Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь в прошлом проводились раскопки, но найти такое послание 200-летней давности стало полной неожиданностью", – заявил он с восторгом во время демонстрации находки.

Позже благодаря сохранившимся в городских архивах Дьеппа документам удалось подтвердить, что в конце 19 века в этом районе действительно проводились первые раскопки.

Раскопки древней галльской деревни, которая была здесь в начале нашей эры, возобновились из-за того, что скалы возле Дьеппа разрушаются и территория постепенно уходит под воду. Тем не менее на уцелевшем пока еще участке Блонделю и его команде удалось найти несколько галльских артефактов, в том числе керамику возрастом около 2000 лет.

Ранее стало известно, что в Татарстане сделали уникальную находку в могильнике, который старше египетских пирамид.

Читайте также

Исследователи из КНР сделали рейнтген Луны
Исследователи из КНР сделали рентген Луны
Магнитные бури сегодня
Ученые ответили, стоит ли ожидать возвращения магнитных бурь 25 сентября
Аксинья Титова
Франция 2024 год Археология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию
Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию
Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: