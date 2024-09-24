Во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности
Как пишет BILD, послание от коллеги из 19 века стало полной неожиданностью для археологов.
Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, что в кувшине нашли небольшой стеклянный флакон, внутри которого была запечатана записка археолога, проводившего раскопки в этом месте 200 лет назад. Блондель отметил, что "капсула времени" прекрасно сохранила послание его коллеги.
"П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление", – говорится в найденной записке.
Блондель рассказал журналистам, что имя археолога Фере было ему знакомо. Он добавил, что подобные записки археологи оставляют крайне редко, и тем ценнее эта находка.
"Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь в прошлом проводились раскопки, но найти такое послание 200-летней давности стало полной неожиданностью", – заявил он с восторгом во время демонстрации находки.
Позже благодаря сохранившимся в городских архивах Дьеппа документам удалось подтвердить, что в конце 19 века в этом районе действительно проводились первые раскопки.
Раскопки древней галльской деревни, которая была здесь в начале нашей эры, возобновились из-за того, что скалы возле Дьеппа разрушаются и территория постепенно уходит под воду. Тем не менее на уцелевшем пока еще участке Блонделю и его команде удалось найти несколько галльских артефактов, в том числе керамику возрастом около 2000 лет.
Ранее стало известно, что в Татарстане сделали уникальную находку в могильнике, который старше египетских пирамид.