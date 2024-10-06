Референдум 2024 года: названы регионы, лидирующие по числу голосующих

Более 7 млн казахстанцев проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Такие данные озвучила 6 октября 2024 года член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова, сообщает Zakon.kz.

Анастасия Щегорцова отметила, что по состоянию на 16:00 бюллетени получили 57,58% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 16:00 в стране получили бюллетени 7 062 358 граждан", – сказала она.

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:

• в Абайской области – 58,12%;

• в Акмолинской области – 63,50%;

• в Актюбинской области – 68,41%;

• в Алматинской области – 64,09%;

• в Атырауской области – 56,61%;

• в Западно-Казахстанской области – 60,82%;

• в Жамбылской области – 53,58%;

• в Жетысуской области – 58,86%;

• в Карагандинской области – 62,86%;

• в Костанайской области – 67,57%;

• в Кызылординской области – 76,15%;

• в Мангистауской области – 47,70%;

• в Павлодарской области – 58,70%;

• в Северо-Казахстанской области – 60,15%;

• в Туркестанской области – 70,73%;

• в Улытауской области – 63,85%;

• в Восточно-Казахстанской области – 68,33%;

• в Астане – 46,30%;

• в Алматы – 20,57%;

• в Шымкенте – 66,48%.

Таким образом, лидируют по явке избирателей Кызылординская, Туркестанская и Актюбинская области.

В аутсайдерах – Алматы и Астана, а также Мангистауская область.

Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.

С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.

Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.