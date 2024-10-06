Референдум 2024 года: названы регионы, лидирующие по числу голосующих
Анастасия Щегорцова отметила, что по состоянию на 16:00 бюллетени получили 57,58% от общего количества граждан, включенных в списки.
"На 16:00 в стране получили бюллетени 7 062 358 граждан", – сказала она.
В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:
• в Абайской области – 58,12%;
• в Акмолинской области – 63,50%;
• в Актюбинской области – 68,41%;
• в Алматинской области – 64,09%;
• в Атырауской области – 56,61%;
• в Западно-Казахстанской области – 60,82%;
• в Жамбылской области – 53,58%;
• в Жетысуской области – 58,86%;
• в Карагандинской области – 62,86%;
• в Костанайской области – 67,57%;
• в Кызылординской области – 76,15%;
• в Мангистауской области – 47,70%;
• в Павлодарской области – 58,70%;
• в Северо-Казахстанской области – 60,15%;
• в Туркестанской области – 70,73%;
• в Улытауской области – 63,85%;
• в Восточно-Казахстанской области – 68,33%;
• в Астане – 46,30%;
• в Алматы – 20,57%;
• в Шымкенте – 66,48%.
Таким образом, лидируют по явке избирателей Кызылординская, Туркестанская и Актюбинская области.
В аутсайдерах – Алматы и Астана, а также Мангистауская область.
Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.
С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.
Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.
Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.
1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.
В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.