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В Белом доме считают, что 80-летний Джо Байден работает как 40-летний

В Белом доме считают, что 80-летний Джо Байден работает как 40-летний Фото: Twitter.com/WhiteHouse
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер демонстрирует высокую работоспособность, достигая результатов, недоступных другим политикам, сообщает Zakon.kz.

Представитель американской администрации в ходе брифинга отметила, что Байден работает как 40-летний, поэтому  американской общественности не стоит переживать за здоровье главы государства. 

"Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?" - заявила Жан-Пьер на брифинге на вопрос об опросах общественного мнения, демонстрирующих обеспокоенность американцев возрастом Байдена.

Ранее американцы назвали своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться.


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