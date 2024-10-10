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В Таиланде массово кремировали 23 человека, погибших при пожаре в школьном автобусе

В городе Таиланда массово кремировали 23 человека, погибших при пожаре в школьном автобусе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 05:59 Фото: Лорен ДеЧикка/ Getty Images
В городе Таиланда массово кремировали 23 человека, погибших при пожаре в школьном автобусе во время школьной экскурсии. Большое место для кремации было создано недалеко от храма в городе Лан Сак, на территории которого находится школа, которую посещали жертвы, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, было возведено несколько печей с высокими трубами, перед которыми были размещены цветочные украшения.

Шесть учителей и 39 учеников начальной и средней школы находились в автобусе, когда он загорелся 1 октября на шоссе в Патхумтхани, северном пригороде Бангкока. Огонь распространялся так быстро, что спастись удалось лишь 22 людям.

После того, как судебно-медицинская экспертиза в Бангкоке дала положительные результаты опознания сильно обгоревших тел, останки жертв были возвращены в их родной город для похорон, которые начались на прошлой неделе.

Трагедия вызвала национальное возмущение из-за недостаточных мер безопасности и подтолкнула власти к немедленным юридическим действиям. Полиция арестовала водителя автобуса за предполагаемое безрассудное вождение и объявила, что обвиняет женщину, на имя которой был зарегистрирован автобус, в халатности, повлекшей смерть.

Чиновники транспорта подверглись тщательной проверке после того, как появилась информация о том, что автобус прошел техосмотр примерно за четыре месяца до пожара. После аварии следователи обнаружили, что автобус был оснащен 11 баллонами с природным газом, хотя разрешение было только на шесть.

Кремация в провинции Утхайтхани прошла под покровительством короля Маха Вачиралонгкорна, который направил в качестве своего представителя главу своего Тайного совета, бывшего главнокомандующего армией и премьер-министра Сураюда Чуланонта.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания школьного автобуса в Таиланде погибли 25 человек.

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