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Власти Чехии запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали протесты

в Чехии запретили хоронить людей в гробах, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 00:17 Фото: pixabay
Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу выступили против запрета властей хоронить людей в гробах, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации CNN Prima News, такое решение было принято из-за высокого уровня грунтовых вод. Власти ввели новое правило, согласно которому в могилу можно ставить только урны с прахом.

Между тем, граждане оказались возмущены такими мерами. Как уточняется, некоторые из них планируют эксгумировать тела родных и перенести их в другое место.

Ранее сообщалось, что 80-летний житель Стамбула проснулся во время своих похорон.

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