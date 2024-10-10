Власти Чехии запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали протесты
Фото: pixabay
Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу выступили против запрета властей хоронить людей в гробах, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации CNN Prima News, такое решение было принято из-за высокого уровня грунтовых вод. Власти ввели новое правило, согласно которому в могилу можно ставить только урны с прахом.
Между тем, граждане оказались возмущены такими мерами. Как уточняется, некоторые из них планируют эксгумировать тела родных и перенести их в другое место.
Ранее сообщалось, что 80-летний житель Стамбула проснулся во время своих похорон.
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