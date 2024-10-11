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Магнитные бури вызвали северное сияние в некоторых уголках Земли

Магнитные бури вызвали северное сиеяние в некоторых уголках Земли, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 04:59 Фото: Росс Харрид / NurPhoto через Shutterstock
Сильная солнечная буря принесла северное сияние в некоторые уголки мира вечером 10 октября и утром 11 октября, осветив ночное небо яркими тонами розового и зеленого, сообщает Zakon.kz.

Сильная геомагнитная буря стала причиной впечатляющих световых явлений во многих частях Соединенных Штатов, причем небо на юге вплоть до Сан-Антонио окрасилось в насыщенные оттенки пурпурного и зеленого.

Магнитные бури вызвали северное сиеяние в некоторых уголках Земли, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 04:59

Фото: Росс Харрид / NurPhoto через Shutterstock

Северное сияние, или Aurora Borealis, как его обычно называют, часто более заметно в полярных регионах Земли, но из-за повышенной солнечной активности эти танцующие явления можно увидеть невооруженным глазом во многих южных штатах.

Магнитные бури вызвали северное сиеяние в некоторых уголках Земли, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 04:59

Фото: Росс Харрид / NurPhoto через Shutterstock

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, шторм был оценен на 4 из 5 по степени серьезности, что привело к более обширным иллюминациям в ночном небе, особенно по всей Европе.

Магнитные бури вызвали северное сиеяние в некоторых уголках Земли, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 04:59

Фото: Росс Харрид / NurPhoto через Shutterstock

Период сильной солнечной активности позволил увидеть это зрелище во многих других регионах мира: фотографы делились снимками от Англии до Китая и даже Австралии, где явление, известное как Aurora Australis, или южное сияние, было запечатлено в Фиш-Крик, недалеко от Мельбурна.

Ранее выяснилось, что ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды.

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