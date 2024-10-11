Северное сияние в ночном небе Алматы попало в объектив известного фотографа

Фото: Instagram/dots_foto

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 11 октября порадовал подписчиков красивыми снимками, на которых запечатлел Северное сияние в ночном небе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

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