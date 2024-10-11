Северное сияние в ночном небе Алматы попало в объектив известного фотографа
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 11 октября порадовал подписчиков красивыми снимками, на которых запечатлел Северное сияние в ночном небе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Красивые кадры он разместил на своей странице в Instagram.
"Северное сияние в ночном небе Алматы! Вчера разразился сильнейший геомагнитный шторм на планете, что вызвало многочисленные полярные сияния даже в несвойственных им средних широтах. Я всю ночь пытался поймать всполохи в Алматы, прямо над городом. И при очередной волне в 4 утра, удалось сделать это сделать! Алматы – южный город, находится на 43 широте, поэтому сияние далеко не такое красочное, как можно увидеть на севере Казахстана или в более северных странах. К тому же сильно мешала городская засветка и небольшие облака", – написал Доценко под постом.
Он отметил, что все-таки на фотографиях отчетливо виден красный цвет сияния.
"Такой спектр характерен для полярных сияний при наблюдении с юга, на севере чаще преобладает зеленый или смешанный цвет.С художественной точки зрения, фотографии наверное не самые ценные. Но как фиксация необычного момента – это ценно. Для научных кругов, для любителей астрономии, ну и просто для истории нашего города", – заключил фотограф.
Ранее Дмитрий Доценко успел поймать золотую осень в горах Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript