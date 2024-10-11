Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Северное сияние в ночном небе Алматы попало в объектив известного фотографа

Северное сияние в ночном небе Алматы попало в объектив известного фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 22:43 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 11 октября порадовал подписчиков красивыми снимками, на которых запечатлел Северное сияние в ночном небе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Красивые кадры он разместил на своей странице в Instagram. 

"Северное сияние в ночном небе Алматы! Вчера разразился сильнейший геомагнитный шторм на планете, что вызвало многочисленные полярные сияния даже в несвойственных им средних широтах. Я всю ночь пытался поймать всполохи в Алматы, прямо над городом. И при очередной волне в 4 утра, удалось сделать это сделать! Алматы – южный город, находится на 43 широте, поэтому сияние далеко не такое красочное, как можно увидеть на севере Казахстана или в более северных странах. К тому же сильно мешала городская засветка и небольшие облака", – написал Доценко под постом.

Он отметил, что все-таки на фотографиях отчетливо виден красный цвет сияния.

"Такой спектр характерен для полярных сияний при наблюдении с юга, на севере чаще преобладает зеленый или смешанный цвет.С художественной точки зрения, фотографии наверное не самые ценные. Но как фиксация необычного момента – это ценно. Для научных кругов, для любителей астрономии, ну и просто для истории нашего города", – заключил фотограф.

Ранее Дмитрий Доценко успел поймать золотую осень в горах Алматы. 

Читайте также

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима
Астана погрузилась в 10-балльные пробки
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Север Казахстана во власти непогоды: в регионе закрывают дороги
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Сайт ЦОНов и приложение eGov Mobile "взломали": МЦРИАП сделало заявление
Айсулу Омарова
Интересное Алматы 2024 год Социальные сети Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: