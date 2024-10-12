20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения
По информации The Independent, шторм обрушился на юго-восточную часть Марокко. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. В частности, в Тагуните, деревне, расположенной в 450 км к югу от столицы Марокко, за 24 часа выпало более 100 мм осадков. В других районах среднегодовой уровень осадков составляет менее 250 мм, но сентябрьские дожди значительно превысили эти показатели.
Помимо гибели люлей, были разрушены фермерские хозяйства и уничтожены посевы. Метеорологи объясняют, что такие осадки стали результатом внетропических штормов. Подобные явления могут влиять на погоду в регионе в течение многих месяцев и даже лет. Влажность воздуха увеличивается, что способствует большему испарению и повышает вероятность новых штормов.
Parts of the Sahara desert have flooded for the first time in 50 years.— CGTN Europe (@CGTNEurope) October 11, 2024
Two days of rainfall in September exceeded yearly averages in several areas of south-east Morocco and caused a deluge.#saharadesert #sahara #weather #flooding #climatechange pic.twitter.com/fmAps0sNJV
При этом в результате дождей начали наполняться водой местные водохранилища. Это может стать важным фактором для борьбы с засухой в регионе, которая продолжается уже шесть лет. Дожди также могут помочь восстановить водоносные горизонты, которые находятся под пустыней, и обеспечить водой местных жителей.
Ранее стало известно, что некоторые части Сахары покрылись растительностью после обильных осадков, которые выпали в пустыне в начале сентября 2024 года.