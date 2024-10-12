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20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения

пустыня, Сахара, наводнение в пустыне, , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 11:25 Фото: X/marketsday
Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек в Марокко и Алжире, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, шторм обрушился на юго-восточную часть Марокко. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. В частности, в Тагуните, деревне, расположенной в 450 км к югу от столицы Марокко, за 24 часа выпало более 100 мм осадков. В других районах среднегодовой уровень осадков составляет менее 250 мм, но сентябрьские дожди значительно превысили эти показатели.

Помимо гибели люлей, были разрушены фермерские хозяйства и уничтожены посевы. Метеорологи объясняют, что такие осадки стали результатом внетропических штормов. Подобные явления могут влиять на погоду в регионе в течение многих месяцев и даже лет. Влажность воздуха увеличивается, что способствует большему испарению и повышает вероятность новых штормов.

При этом в результате дождей начали наполняться водой местные водохранилища. Это может стать важным фактором для борьбы с засухой в регионе, которая продолжается уже шесть лет. Дожди также могут помочь восстановить водоносные горизонты, которые находятся под пустыней, и обеспечить водой местных жителей.

Ранее стало известно, что некоторые части Сахары покрылись растительностью после обильных осадков, которые выпали в пустыне в начале сентября 2024 года.

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