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Многодетный мужчина в Турции застрелил свою семью и себя из-за бедности

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 02:20 Фото: milliyet
В городе Газиантепе Ахмет Демир застрелил сначала жену и четверых детей, а потом покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Milliyet, глава семейства длительное время испытывал психологические проблемы из-за экономического кризиса. Инцидент произошел 12 октября.

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 02:20

Фото: milliyet

Сообщается, что многодетной женщине было 30 лет. Также в состав семьи входили три девочки и мальчик. Старший ребенок умер в 11-летнем возрасте. Младшему было пять лет.

Пока в одной семье безрассудно лишили жизни нескольких человек, в другой турецкой семье за пропавшего кота предложили вознаграждение в в 1750 долларов.

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