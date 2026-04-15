Мир

Стрельба в школе: четыре человека погибли в Турции

Вооруженное нападение, дети, школа, Турция , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 18:44 Фото: pixabay
В результате вооруженного налета на среднюю школу в городе Кахраманмараш погибли четыре человека, еще 20 ранены. Нападавший покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

Виновником трагедии оказался ученик 8 класса.

"Он пришел в школу с рюкзаком и, как мы полагаем, оружием, принадлежащим его отцу, и открыл беспорядочную стрельбу в двух классах, имея в своем распоряжении семь магазинов. Его отец – бывший полицейский. Четыре человека погибли, один из них – учитель. 20 человек ранены, четверо из них находятся в критическом состоянии. Нападавший покончил жизнь самоубийством", – рассказал губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Юнлюер журналистам издания Yenicag Gazetesi.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи поручил четырем инспекторам гражданской администрации и четырем инспекторам полиции расследовать вооруженное нападение в Кахраманмараше.

А в Австралии тем временем расследуется дело, шокировавшее всю страну. Так, 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях.

Ирина Мишура
Читайте также
Четыре человека погибли из-за наводнения в Баварии
18:38, 04 июня 2024
Четыре человека погибли из-за наводнения в Баварии
В США в результате стрельбы погибли четыре человека
08:05, 04 июля 2023
В США в результате стрельбы погибли четыре человека
Стрельба в аэропорту Кишинева - погибли два человека
01:04, 01 июля 2023
Стрельба в аэропорту Кишинева - погибли два человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Сегодня
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Сегодня
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Сегодня
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Сегодня
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
