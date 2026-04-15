Стрельба в школе: четыре человека погибли в Турции

В результате вооруженного налета на среднюю школу в городе Кахраманмараш погибли четыре человека, еще 20 ранены. Нападавший покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

Виновником трагедии оказался ученик 8 класса. "Он пришел в школу с рюкзаком и, как мы полагаем, оружием, принадлежащим его отцу, и открыл беспорядочную стрельбу в двух классах, имея в своем распоряжении семь магазинов. Его отец – бывший полицейский. Четыре человека погибли, один из них – учитель. 20 человек ранены, четверо из них находятся в критическом состоянии. Нападавший покончил жизнь самоубийством", – рассказал губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Юнлюер журналистам издания Yenicag Gazetesi. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи поручил четырем инспекторам гражданской администрации и четырем инспекторам полиции расследовать вооруженное нападение в Кахраманмараше. А в Австралии тем временем расследуется дело, шокировавшее всю страну. Так, 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях.

