Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мощный взрыв прогремел у здания колледжа в Чечне

взрыв, Чечня, Грозный, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 18:04 Фото: t.me/rbc_news
В Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. По предварительной версии, взорвалась заправка, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канал 112, взрыв случился у здания колледжа в результате пожара, вспыхнувшего на автозаправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взорвалась цистерна с топливом. От ударной волны ее отбросило на несколько метров.

В данный момент пожар локализован. Огонь уничтожил всю заправку. Спасатели проводят разбор завалов. Ранее очевидцы сообщали о четырех пострадавших, но официально эти данные не подтверждены.

28 сентября 2024 года в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе.

Читайте также

Boeing
Boeing сократит почти 17 тысяч человек из-за трудностей в бизнесе
Татьяна Ким, Wildberries
Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в краже 37 млрд рублей
Руки
Пациентов отправляют домой: острую нехватку медикаментов переживают больницы Германии
Андрей Дюсупов
Россия Чечня 2024 год Взрывы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: