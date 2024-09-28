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Взрыв газа в кафе Астаны: стало известно о состоянии пострадавших

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 18:17 Фото: primeminister.kz
Как чувствуют себя пострадавшие сотрудники после взрыва газового баллона в кафе в Астане с последующим обрушением, рассказали 28 сентября Zakon.kz в столичном Управлении общественного здравоохранения.

По информации УОЗ, пострадали шесть сотрудников кафе (мужчины). Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1. Их осмотрели профильные специалисты.

"Четверо поступили с термическими ожогами лица и тела, ожоговым шоком разных степеней. Двое из них получили отравление угарными продуктами горения", – сообщили в управлении.

Также там отметили, что все четверо госпитализированы в Центр политравмы, эндопротезирования и комбустологии МГБ №1.

"Двое пострадавших поступили с термическими ожогами 3 и 5%. Были даны соответствующие рекомендации и направлены на амбулаторное лечение", – заключили в УОЗ.

Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас.

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