Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Мужчина из города Чунцин рассказал, как ежедневно добирается на работу, сообщает Zakon.kz.

Сначала он без лифта спускается с 18 этажа. Первый этаж у них начинается на 12-м этаже. Затем он входит в метро, которое больше напоминает бомбоубежище.

Потом поезд едет на большой высоте и проезжает прямо сквозь здания. В офисе он все-таки может ощутить под ногами твердую землю, но есть нюанс. Офис расположен на 22-м этаже.

Домой он возвращается на автобусе, который снова поднимает его на высоту 20 этажей.

Житель китайского города Чунцин рассказал о том, как добирается на работу каждый день.



Китайцы очень своеобразный народ pic.twitter.com/6Y7SrtDCFY — 🇮🇱🇺🇦Рыжая Израильтянка Жаннетт⁽²⁾ (@JeannettcatB) October 12, 2024

А женщины в Китае обеспокоились тем, что власти начали ходить по домам и спрашивать их о планах по рождению детей.