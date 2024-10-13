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Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 07:25 Фото: pixabay
Мужчина из города Чунцин рассказал, как ежедневно добирается на работу, сообщает Zakon.kz.

Сначала он без лифта спускается с 18 этажа. Первый этаж у них начинается на 12-м этаже. Затем он входит в метро, которое больше напоминает бомбоубежище.

Потом поезд едет на большой высоте и проезжает прямо сквозь здания. В офисе он все-таки может ощутить под ногами твердую землю, но есть нюанс. Офис расположен на 22-м этаже.

Домой он возвращается на автобусе, который снова поднимает его на высоту 20 этажей.

А женщины в Китае обеспокоились тем, что власти начали ходить по домам и спрашивать их о планах по рождению детей.

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