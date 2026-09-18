Китайскую концепцию "город-губка" внедрят в Алматы

В Алматы хотят реализовать проект "город-губка". Об этом рассказал аким города Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

В статье ко Дню города аким отметил, что для Алматы особое значение имеет вода.

"Прозрачные родники, стекающие с гор, и система арыков являются частью исторического облика города. Теперь задача заключается в том, чтобы эффективно использовать также дождевые и талые воды и возвращать их в экологическую систему города. В этой связи в будущем для города особое значение приобретает концепция "Город-губка" китайского архитектора Ю Кунцзяня", – пишет Сатыбалды.

По его словам, она применяется в ряде городов Китая и Европы и основана на естественном управлении дождевыми и талыми водами.

"Это особенно важно сегодня, когда климат меняется в глобальном масштабе и значение водных ресурсов постоянно возрастает. Пилотный проект, который будет в перспективе реализован на территории Бентовских озер в Алатауском районе, станет одним из первых шагов по внедрению такого подхода. Если эксперимент окажется успешным, подобные решения можно будет распространить и на другие части города", – сообщил аким.

Китайский ландшафтный архитектор Ю Кунцзянь много лет назад предложил отказаться от строительства из бетона и стали в пользу "зеленой инфраструктуры", способной выдерживать резкую смену температур, засуху и дожди. Разработанная Ю Кунцзянем концепция "городов-губок" подразумевает создание в центрах мегаполисов зеленых зон с парками и прудами, которые должны задерживать дождевую воду, предотвращая затопление жилого сектора. Кроме того, увлажнение почвы в подобных зонах способствует пополнению запасов грунтовых вод на случай засухи. В 2015 году сообщалось, что Китай инициировал пилотную программу в 16 районах. Сейчас "города-губки являются частью всемирного движения, известного под разными названиями: зеленая инфраструктура в Европе, низкозатратное развитие в США, водосберегающий городской дизайн в Австралии, природная инфраструктура в Перу, природоориентированные решения в Канаде.

В своей статье аким Сатыбалды также высказался о будущем облике города.

"Будущий облик Алматы во многом будет определяться и инженерной инфраструктурой. Поэтапный перевод инженерных сетей под землю – один из важных шагов в этом направлении. Размещение под землей электрических сетей, газопроводов и других коммуникаций не только улучшает внешний облик города, но и повышает безопасность и надежность инженерных систем. Невидимая инфраструктура – основа видимого качества города", – отметил он.

Какие еще перспективы развития Алматы описал аким в своей статье, можно узнать здесь.