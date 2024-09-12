10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы

Фото: Zakon.kz

Пешком по Талгарской трассе. Так жители пригорода сегодня добираются на работу в Алматы. Причиной этому стали протяженные пробки, сообщает Zakon.kz.

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