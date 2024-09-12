10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Фото: Zakon.kz
Пешком по Талгарской трассе. Так жители пригорода сегодня добираются на работу в Алматы. Причиной этому стали протяженные пробки, сообщает Zakon.kz.
Читатели Zakon.kz передали эти кадры трассы Талгар – Алматы.
"Талгарская трасса в час пик – ужас. С каждым годом ситуация ухудшается. Каждый день я 2-2,5 часа добираюсь до работы. Пробки до самого Думана, а там многие сворачивают на Восточную объездную дорогу".Жительница поселка Бесагаш Аймира
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- Да, это просто ужас. Когда это закончится? Что с работы, что на работу ехать – это просто треш.
- С каждым годом будет хуже.
- Развивайте все города и аулы, тогда не будет такой пробки.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о том, какие нарушения фиксируют "умные видеокамеры", установленные на казахстанских дорогах.
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