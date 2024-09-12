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10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы

Пробки на трассе Талгар-Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 07:58 Фото: Zakon.kz
Пешком по Талгарской трассе. Так жители пригорода сегодня добираются на работу в Алматы. Причиной этому стали протяженные пробки, сообщает Zakon.kz.

Читатели Zakon.kz передали эти кадры трассы Талгар – Алматы.

"Талгарская трасса в час пик – ужас. С каждым годом ситуация ухудшается. Каждый день я 2-2,5 часа добираюсь до работы. Пробки до самого Думана, а там многие сворачивают на Восточную объездную дорогу".Жительница поселка Бесагаш Аймира

Пользователи соцсети подтверждают эту информацию:

  • Да, это просто ужас. Когда это закончится? Что с работы, что на работу ехать – это просто треш.
  • С каждым годом будет хуже.
  • Развивайте все города и аулы, тогда не будет такой пробки.
Пробки на трассе Талгар-Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 07:58

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о том, какие нарушения фиксируют "умные видеокамеры", установленные на казахстанских дорогах.

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