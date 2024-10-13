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В Индии начинается свадебный сезон

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:50 Фото: pixabay
В Индии началась активная подготовка к новому свадебному сезону, сообщает Zakon.kz.

Обычно свадебный сезон совпадает с окончанием сельскохозяйственных работ, когда погода становится более благоприятной для массовых мероприятий под открытым небом. Этот период продолжается до середины декабря, а затем возобновляется в январе.

По данным конфедерации торговли, нынешний сезон должен пополнить бюджет примерно на 70 млрд долларов. Все дело в традициях. Свадьба для индийцев – одно из самых значимых событий в жизни, к которому семьи готовятся задолго до торжества, начиная откладывать деньги с самого рождения детей.

В этом году эксперты прогнозируют 4,8 млн свадебных церемоний, что заметно больше по сравнению с прошлогодними 3,5 млн.

"Такой рост связан с увеличением числа благоприятных астрологических дат, которые играют ключевую роль в выборе дня для бракосочетания. В этом сезоне таких дней будет 18 против 11 годом ранее", – говорят эксперты.

Расходы на свадьбы в Индии варьируются от скромных до роскошных:

  • средняя стоимость торжества среди обеспеченных семей около 360 тыс. долларов;
  • бюджет простых свадеб составляет 3,5 тыс. долларов;
  • свадьбы среднего уровня выходят примерно в 100 тыс. долларов на семью.

Недавно в Индии прославилась женщина, которая не позволила грабителям войти в ее дом. Такая отважность была обусловлена тем, что в доме находились маленькие дети.

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