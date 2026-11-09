Трагедия на заводе в Турции: мощный взрыв на заводе унес жизни 10 человек

В турецкой провинции Измир в результате взрыва на металлургическом заводе погибли 10 человек. Еще 15 работников получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания NEWS.am, спасатели продолжают поиски четырех пропавших сотрудников.

Взрыв произошел 9 ноября 2026 года на предприятии в районе Алиага. По предварительной версии властей, во время разливки жидкой стали подвесной кран сорвался и упал в электрическую печь, после чего начались пожар и разрушения.

На месте происшествия работают спасательные службы.

По факту случившегося начато расследование, к делу привлечены четыре прокурора. Точные обстоятельства и окончательное число пострадавших еще устанавливаются.

Breaking: Death toll in Turkey steel plant explosion rises to 10, with 15 injured and 4 still missing. The blast at the HABAŞ plant in Izmir's Aliağa district occurred when an overhead crane collapsed into a furnace while steel was being cast. Rescue ongoing. https://t.co/1SHhNm2XQx — HINT News (@9415st) November 9, 2026

Ранее сообщалось, что спасатели предотвратили возможный взрыв во время пожара в Жетысу.