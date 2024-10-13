Филиппинских женщин арестовали в Камбодже за суррогатное материнство

Тринадцать беременных филиппинских женщин, обвиняемых в незаконной деятельности в качестве суррогатных матерей в Камбодже после вербовки в Интернете, могут приговорить к тюремному заключению после родов, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, государственный секретарь Министерства внутренних дел Чоу Бун Энг, возглавляющий борьбу страны с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, сообщил, что полиция обнаружила 24 иностранки, 20 филиппинок и четырех вьетнамок, во время рейда на виллу в провинции Кандаль, недалеко от столицы Пномпеня, 23 сентября.

Тринадцать филиппинских женщин оказались беременными, и 1 октября им были предъявлены обвинения в суде в соответствии с положением закона о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией.

В 2016 году закон ужесточили с целью запрета коммерческого суррогатного материнства после того, как Камбоджа стала популярным местом для иностранцев, ищущих женщин для рождения своих детей.

Развивающиеся страны пользуются популярностью среди любителей суррогатного материнства, поскольку расходы там намного ниже, чем в таких странах, как США и Австралия, где услуги суррогатного материнства могут стоить около 150 тыс. долларов (72 млн 534 тыс. 825 тенге).

В июле 2017 года камбоджийский суд приговорил австралийку и двух ее сообщников-камбоджийцев к полутора годам тюремного заключения за предоставление коммерческих услуг суррогатного материнства.

Новый случай необычен, поскольку суррогатные матери обычно работают в своих странах, а не выезжают за их пределы.

Следствие считает, что женщины не жертвы, а преступники, которые сговорились с организаторами, чтобы выступить в качестве суррогатных матерей, а затем продать детей за деньги.

Ранее сообщалось, что в Казнете распространяется информация о том, что 13 октября в Семее в горящем мусорном баке нашли младенца.

