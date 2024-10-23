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В Аргентине сеть суррогатного материнства обвиняют в эксплуатации уязвимых женщин

В Аргентине сеть суррогатного материнства обвиняют в эксплуатации уязвимых женщин, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 04:59 Фото: pixabay
По данным прокуратуры Аргентины, международная сеть суррогатного материнства эксплуатировала бедных женщин, отказывала им в выплате компенсаций за выкидыши и "коммерциализировала" детей в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, группа прокуроров заявила, что обнаружила "преступную организацию", которая взимала с иностранных пар около 50 тыс. долларов (24 млн 285 тыс. 575 тенге) за ребенка, рожденного суррогатной матерью в Аргентине.

Они заявили, что "уязвимые женщины в условиях экономической депривации" были завербованы в социальных сетях". Им предлагали 10 тыс. долларов с бонусом в 1-2 тыс. долларов, если они рожали с помощью кесарева сечения.

Однако если беременность прерывалась по какой-либо причине, например, из-за выкидыша, компании отказывались платить суррогатным матерям, за исключением минимальных ежемесячных расходов.

"Лица, находящиеся под следствием, осуществляли преступную деятельность, направленную на вербовку женщин, многие из которых были уязвимы и находились в условиях экономической необеспеченности, с целью подвергнуть их эксплуатации, сопоставимой с обращением в рабство", – заявили прокуроры.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что те, кто руководил схемой, рекламируемой различными лицами и компаниями как Program Argentina, "получали значительную прибыль".

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