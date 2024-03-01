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Законодательство РК

Суррогатное материнство в Казахстане: кто может воспользоваться и сколько это стоит

Беременность, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 05:02 Фото: pixabay
В клиниках Казахстана на программы искусственного оплодотворения цены гораздо ниже, чем в европейских странах, а законодательство страны более лояльно к семейным парам, которые для рождения ребенка выбирают услугу суррогатной матери, сообщает Zakon.kz.

Важно отметить, что суррогатное материнство в нашей стране строго регламентировано и не может быть выполнено по прихоти женщин, которые боятся испортить фигуру. По закону воспользоваться услугами суррогатной матери могут только пары, отвечающие следующим условиям: официальная регистрация брака, бесплодие, женщина физиологически не может выносить и родить малыша.

Самый бюджетный, но юридически рискованный способ поиска суррогатной матери, – частные объявления в интернете. Судя по рекламе в открытом доступе, казахстанки готовы обеспечить такую услугу в ценовом диапазоне от двух до девяти миллионов тенге.

Второй вариант поиска суррогатной матери – клиника репродуктивной медицины. Стоимость услуг из их базы проверенных суррогатных матерей составляет от трех до семи миллионов тенге.

Эти цифры – далеко не полная сумма, которая должна быть у заказчиков. Такая специфическая услуга, при которой женщина вынашивает генетически чужого ребенка, может быть оказана только с помощью дорогостоящих репродуктивных технологий. Поэтому необходимо учитывать стоимость программ ЭКО. Например, проведение программы ЭКО для генетических родителей обойдется паре в два миллиона тенге с учетом медицинского обследования. Стоимость нотариального договора между заказчиками и исполнительницей – около 60 тыс. тенге

В число важных дополнительных услуг также входят платные программы ведения беременности суррогатной матери, отличающейся от естественной и требующей особого внимания врачей. Это примерно 400 тыс. тенге. При желании – платные роды. Это еще дополнительно от 120 до 400 тыс. тенге. Если суррогатная мать родит двойню или для родоразрешения врачи выберут тактику оперативного вмешательства, придется выплатить женщине дополнительную компенсацию.

Таким образом, суммируя все обязательные и дополнительные услуги для проведения программы суррогатного материнства, стоимость такой услуги стартует от 10 млн тенге и доходит до 15,5 млн тенге.

Как Трудовой кодекс РК защищает беременных и мам новорожденных детей.

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