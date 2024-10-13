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Фотографы запечатлели первые за полвека наводнения в Сахаре

Фотографы запечатлели первые за полвека наводнения в Сахаре, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 03:20 Фото: AP
На юго-востоке Марокко за два дня выпало более чем годовое количество осадков, в результате чего озеро, которое десятилетиями оставалось сухим, заполнилось. Фотографы запечатлели драматические картины первого за полвека наводнения в Сахаре, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, два дня осадков в сентябре превысили среднегодовые показатели в нескольких районах юго-востока Марокко и вызвали потоп. Об этом в начале октября сообщили представители метеорологического агентства страны.

В Тагуните, деревне примерно в 450 км к югу от столицы Рабата, за 24 часа было зафиксировано более 100 мм осадков.

Фотографы запечатлели первые за полвека наводнения в Сахаре, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 03:20

Фото: AP

Спутниковые снимки НАСА показали, что озеро Ирики, дно которого находилось между Загорой и Татой и оставалось сухим в течение 50 лет, теперь заполняется.

Такие дожди могут изменить погодные условия в регионе в ближайшие месяцы и годы. Поскольку воздух содержит больше влаги, это способствует испарению и провоцирует больше штормов.

Сахара, которая занимает площадь 9,4 млн кв. км и является крупнейшей в мире жаркой пустыней, простирается через дюжину стран в северной, центральной и западной Африке. Повторяющиеся засухи стали проблемой во многих из этих стран, поскольку экстремальные погодные явления усиливаются из-за глобального потепления. Это привело к прогнозам ученых о том, что в будущем в Сахаре могут произойти похожие штормы.

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли в пустыне Сахара во время рекордного наводнения.

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