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Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина

Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 06:35 Фото: pixabay
Бельгийский фотограф дикой природы Ив Адамс, который недавно отправился в экспедицию на субантарктический остров Южная Георгия на юге Атлантики, сделал там снимок необычного пингвина, сообщает Zakon.kz.

Этот пингвин покрыт черными перьями, не имеет характерного белого живота и желтых пятен.

Ученые считают, что столь необычный окрас вызван мутацией – меланизмом.

Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 06:35

Фото: Yves Adams

Он представляет собой полную противоположность альбинизму и характеризуется избыточным количеством меланина. Меланизм проявляется в виде практически полностью черных или темных окрасов у животных и птиц.

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