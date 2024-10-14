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"Комету века" запечатлели на фотографиях по всему миру

«Комету века» запечатлели на фотографиях по всему миру, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 05:58 Фото: pixabay
Комета A3, также известная как Цучиншань-АТЛАС, не разочаровала астрономов, пролетев 12 октября вечером на расстоянии около 70 млн 811 тыс. 136 километров от Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, звездочетам по всему миру удалось запечатлеть "комету века", пролетающую над северным полушарием.

Комета A3, также известная как Цучиншань-АТЛАС, не разочаровала астрономов, которые предвидели, насколько яркой и заметной она может быть.

«Комету века» запечатлели на фотографиях по всему миру, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 05:58

Фото: Sky News

Снимки, сделанные в Великобритании, США и Азии, демонстрируют комету внутри Солнечной системы.

Это явление происходит примерно каждые 80 тыс. лет, то есть комета в последний раз была видна с Земли, когда по планете ходили неандертальцы.

Ранее фотографы запечатлели первые за полвека наводнения в Сахаре.

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